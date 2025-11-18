18 ноября 2025 21:20 Совещание по повышению безопасности на дорогах прошло в Лосино-Петровском 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа Подмосковье

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел еженедельное оперативное совещание с командой. Одной из основных тем стало повышение безопасности дорожного движения в городском округе.

Федеральная трасса «Щелковское шоссе» и региональная дорога «Свердловский — М-7 „Волга“» стали одними из самых осных. В общей сложности на них произошло 10 дорожно-транспортных происшествий в этом году, четыре из которых связаны с наездами на пешеходов. В районе поселка Юность в начале следующего года будет установлен светофор для повышения безопасности на пешеходном переходе.

Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Среди муниципальных дорог опасными являются улица Октябрьская, 8А в городе Лосино-Петровский и улица Молодежная в Свердловском. В первом случае установили клумбы для ограничения заезда, а во втором — искусственную неровность. Будут вносены корректировки в ранее разработанную дорожную карту на ближайшие годы по финансированию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. В их числе разметка и знаки, «лежачие полицейские», пешеходные ограждения, освещение, установка ростовых фигур и организация тротуаров.

Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Дополнительно обсудили готовность парков к зимнему сезону. Вся техника проверена, а с подрядчиками уже заключены договоры на содержание территорий сразу на два года вперед. Отметим, сейчас территории Лосино-Петровского и Свердловского парков убирают по два дворника. В дальнейшем, во время снегопадов, подрядчики готовы увеличить количество дворников в общей сложности до 14 человек и привлечь дополнительную технику.