Совещание по подготовке теплообъектов к зиме прошло в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел штаб по подготовке муниципалитета к зиме. На нем обсудили требуемые меры.

Участниками встречи стали также представители управляющих компаний. Сейчас работы идут по графику, но есть ряд сложностей.

Модернизацию теплового хозяйства по госпрограмме в муниципалитете уже выполнили на 70 %. Рабочие проложили почти 17 километров новых трубопроводов, осталось еще восемь.

«Мы идем чуть с опережением графика. К 1 сентября планируем завершить работ по СМР и активно приступим к благоустройству. По многим участкам мы уже приступили к благоустройству», — добавил председатель комитета комплексного развития инженерной инфраструктуры администрации городского округа Подольск Михаил Кореняк.

Жилищный фонд тоже готовят к холодам. Сейчас подписали 480 паспортов готовности, 126 — на проверке, а 29 возвратили на доработку. Глава муниципалитета поручил загрузить все документы в информационную систему уже на следующей неделе.

Кроме того, на 55 котельных «Подольская теплосеть» выполнила гидравлические испытания на 67 %. Готовность местного «Водоканала» уже составила почти 50%. Специалисты промывают резервуары чистой воды, ремонтируют кровли и пожарные гидранты, восстанавливают асфальт и утепляют здания сооружений.