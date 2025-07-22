Совещание по подготовке теплообъектов к зиме прошло в Подольске
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел штаб по подготовке муниципалитета к зиме. На нем обсудили требуемые меры.
Участниками встречи стали также представители управляющих компаний. Сейчас работы идут по графику, но есть ряд сложностей.
Модернизацию теплового хозяйства по госпрограмме в муниципалитете уже выполнили на 70 %. Рабочие проложили почти 17 километров новых трубопроводов, осталось еще восемь.
«Мы идем чуть с опережением графика. К 1 сентября планируем завершить работ по СМР и активно приступим к благоустройству. По многим участкам мы уже приступили к благоустройству», — добавил председатель комитета комплексного развития инженерной инфраструктуры администрации городского округа Подольск Михаил Кореняк.
Жилищный фонд тоже готовят к холодам. Сейчас подписали 480 паспортов готовности, 126 — на проверке, а 29 возвратили на доработку. Глава муниципалитета поручил загрузить все документы в информационную систему уже на следующей неделе.
Кроме того, на 55 котельных «Подольская теплосеть» выполнила гидравлические испытания на 67 %. Готовность местного «Водоканала» уже составила почти 50%. Специалисты промывают резервуары чистой воды, ремонтируют кровли и пожарные гидранты, восстанавливают асфальт и утепляют здания сооружений.
Все профильные вопросы Григорий Артамонов держит на личном контроле. Также этим занимаются его заместители.
«Я приехал сюда по приглашению главы Григория Игоревича. Мы обсудили все эти вопросы, задание было дано подтянуться в этом плане и я надеюсь, что Подольск будет один из лучших с точки зрения подготовки к осенне-зимнему периоду», — резюмировал советник министра энергетики Московской области Владислав Мельник.