Совещание по подготовке школ к учебному году прошло в Красногорске

В Красногорске прошло заседание строительного штаба. На нем заслушали отчеты подрядчиков о подготовке образовательных учреждений к 1 сентября.

Работы на каждом таком объекте тщательно контролируют в администрации округа. Накануне провели профильное совещание под руководством заместителя главы Красногорска Арсена Габуева.

Сейчас главная задача — чтобы не было отставаний по графику. Так, по некоторым объектам уже есть заключения соответствия проекта, стартовала приемка оборудования. В помещениях начали наводить порядок.

«Мы очень плотно работаем с подрядчиками, застройщиками, помогаем, подсказываем и со своей стороны делаем все возможное, чтобы в части согласования разрешительные документы проходили как можно быстрее. Главное — конечный результат», — отметил Арсен Габуев.

Кроме того, важной задачей остается обеспечить готовность к сезону систем водо- и теплоснабжения округа.