Совещание по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к осени и зиме прошло в Чехове

В администрации Чехова состоялась встреча, посвященная подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы южного Подмосковья. В мероприятии приняли участие советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник, заместитель главы муниципалитета Виталий Шишкин, а также представители ресурсоснабжающих организаций, профильных служб и управляющих компаний.

Основной темой обсуждения стали сроки и графики проведения необходимых технических проверок после завершения зимнего периода. Теперь до 15 мая власти округов должны создать комиссии для оценки готовности объектов к предстоящему осенне-зимнему сезону. Члены комиссии будут рассчитывать процент готовности каждого объекта, а не суммарное состояние готовности муниципалитета.

С момента отключения отопления в округе стартует модернизация ряда тепловых объектов. В настоящее время работы проводятся на котельной № 4 в микрорайоне Венюково, № 20 в селе Молоди, № 25 в селе Талалихино и № 27 в поселке Новый Быт.

Специалисты уже демонтировали неиспользуемое оборудование и подготовили площадки под установку нового. В мае подрядчик приступит к работам на котельной № 4 в селе Мещерское; оборудование уже закуплено и будет монтироваться после окончания отопительного сезона.