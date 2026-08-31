Совещание по подготовке многоквартирных домов к зиме прошло в Серпухове

Круглый стол «Эффективное управление и обслуживание многоквартирных домов: вызовы, решения и перспективы» провели в городском округе. Основной темой обсуждения стала подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Серпухова Дмитрий Новиков, глава координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко, депутат окружного совета Максим Валиков, председатели советов многоквартирных домов и представители профильных организаций.

Разговор получился конструктивным. Участники обсудили вопросы содержания общего имущества, обеспечения надежной работы систем теплоснабжения и взаимодействия управляющих организаций с жителями, а также управление многоквартирными домами и работу с обращениями горожан.

По итогам встречи были определены вопросы, требующие дальнейшей проработки, и направления взаимодействия между управляющими организациями, председателями советов домов и представителями администрации.

Дмитрий Новиков поблагодарил участников круглого стола за неравнодушие и готовность брать ответственность, а также за объективную критику, которая позволяет вовремя замечать проблемные участки и оперативно принимать нужные меры. «Именно из таких шагов складывается надежный и комфортный город», — подчеркнул заместитель главы округа.