Совещание по подготовке к зимнему сезону прошло в Пушкино

В Городском округе Пушкинский под руководством главы Максима Красноцветова прошло оперативное совещание с заместителями и начальниками управлений. Основной темой встречи стала подготовка коммунальных служб и техники к зимнему периоду.

Специалисты обсудили темпы приближения зимы и подтвердили, что находятся в полной боевой готовности на случай резкого ухудшения погодных условий. Благодаря поддержке главы региона, в округе была приобретена дополнительная спецтехника, что значительно повысит эффективность реагирования на возможные вызовы зимнего сезона.

«Продолжаем системную работу по взаимодействию с ООО „Газпром теплоэнерго МО“ в части реализации концессионных соглашений. Вижу слаженность действий в устранении прежних недочетов», — отметил Максим Красноцветов.

Также на совещании обсудили вопросы благоустройства. В текущем году обновляются территории лесопарка «Северный» и городского парка в Ивантеевке. На следующий год запланировано благоустройство долгожданного «Банного леса» в Красноармейске и пешеходной улицы микрорайона Дзержинец в Пушкино.

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