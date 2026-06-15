Совещание по подготовке к зиме и капремонту школ провели в Серпухове

В администрации Серпухова глава округа Алексей Шимко, депутатский корпус и представители специализированных организаций 15 июня рассмотрели ряд актуальных тем. Первой в повестке стала межсезонная диагностика объектов теплоснабжения.

В округе работают три теплоснабжающие организации. На каждой провели гидравлические и температурные испытания. На «ТВК города Пущино» проверили 100% сетей, нашли и устранили один дефект. Полностью проверили «ТВС» в Протвино, выявили и устранили семь дефектов. Самый большой объем у «Газпром теплоэнерго МО»: проверили 72% сетей, 11 дефектов еще устраняются.

Всего от котельных «Газпром теплоэнерго» запитаны 1767 потребителей. Проверено 357, остальные 1410 готовятся к сдаче. Люди должны быть уверены: с наступлением холодов теплоснабжение останется стабильным и бесперебойным.

Также обсудили капитальный ремонт школ и детских садов. Лицей № 2 в Протвино готов на 77%, на объекте работают 32 человека. Липицкая школа — на 75%, 48 рабочих. Школы № 7 и № 10 — на 50%, около 90 человек на каждом объекте. В детских садах № 48 и № 51 готовность составляет 74%.

Ремонт идет комплексно: фасады, инженерные системы, кровли, внутренняя отделка, благоустройство территорий. Основная задача — открыть двери 1 сентября, чтобы дети сели за парты в обновленных, безопасных зданиях.

На этой неделе в округе отметят День памяти и скорби. 21 июня в 21:00 на площади Славы пройдет акция «Огненная картина войны», а на мемориале «Рубеж обороны» в Протвино — мероприятие «Память нужна живым». Оба события завершит Всероссийская акция «Свеча памяти».