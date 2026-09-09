Совещание по подготовке к выборам в Госдуму прошло в Павловском Посаде

8 сентября в Павлово-Посадском городском округе состоялось оперативное совещание под руководством временно исполняющего полномочия главы Сергея Балашова. Ключевыми темами стали подготовка к выездной администрации в Электрогорске, предстоящие выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы, а также переход на осенне-зимний режим работы коммунальных служб.

В ходе совещания Сергей Балашов пригласил жителей на выездную администрацию, которая состоится 10 сентября в Молодежном центре Электрогорска (улица Советская, дом 2) с 17:00. Для подготовки к встрече жители могут заранее позвонить по номеру 2-99-05, чтобы сформулировать вопросы и получить предварительные ответы от специалистов.

Особое внимание на совещании было уделено подготовке к выборам депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы, которые пройдут 18–20 сентября. Сергей Балашов призвал жителей проявить гражданскую позицию и принять участие в голосовании. Перед ответственными структурами поставлена задача обеспечить полную готовность всех участковых избирательных комиссий — от технического оснащения и безопасности до доступности и информирования избирателей.

В рамках перехода на осенне-зимний режим работы коммунальным службам поручено переориентироваться с окоса травы на уборку листвы и смета, с акцентом на чистоту тротуаров и дворовых территорий. Параллельно начинается подготовка техники и персонала к зимнему периоду.

В сфере транспорта глава поручил проработать с Министерством транспорта Московской области вопрос выделения автобусов большой вместимости для замены на маршрутах. Замена должна быть равноценной по вместимости, а также необходимо настроить систему оперативного информирования об отмене рейсов.

Кроме того, Сергей Балашов дал поручение привести в порядок информационные стенды в подъездах многоквартирных домов и актуализировать размещенные на них данные для повышения информированности жителей. Все поручения взяты на контроль и будут исполнены в установленные сроки.