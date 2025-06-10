Совещание по подготовке к пляжному сезону прошло в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел очередное оперативное совещание с руководителями и ответственными службами. Темами обсуждения стали подготовка пляжей к купальному сезону, теплоснабжение и подтоплений территорий.

На прошлой неделе Денис Семенов с командой осмотрел все места для купания в городском округе. Песок на пляжи уже завезли, в течение ближайших двух недель установят три новые раздевалки на озере Байкал и две на водоеме в деревне Евсеево.

Руководитель муниципалитета сообщил, что после каждого сильного дождя получает обращения от жителей по поводу подтопления пешеходного перехода на улице Тихонова, 52. «Будем вместе с коммунальными службами искать и прорабатывать решения, чтобы закрыть вопрос», — сказал Денис Семенов.

Ведется активная работа по обновлению сетей тепло- и водоснабжения и ремонту котельных. Власти городского округа также контролируют качество воды.

«Вчера вечером в селе Рахманово из-за отключения наблюдалось ухудшение воды, дал поручение ресурсоснабжающей организации продолжать промывку сетей, чтобы обеспечить жителей качественной водой», — сообщил глава округа.