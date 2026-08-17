Совещание по подготовке к отопительному сезону прошло в Подольске

Мероприятие провели советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник и заместитель главы Подольска Михаил Саруханов. В ходе встречи детально разобрали нормативную базу и регламент включая правила оценки готовности и распоряжения правительства Московской области.

Особое внимание уделили необходимости строгого соответствия фактических работ планам, сформированным еще весной, а также полноте документального сопровождения: на каждый объект должен быть сформирован исчерпывающий комплект документов, а вывод о готовности — основываться на оценочном листе с фиксацией всех замечаний и сроков их устранения.

Были обозначены жесткие контрольные сроки: до 17 августа необходимо отчитаться по ранее выданным замечаниям, а к 15 сентября — завершить оценку всех объектов теплоснабжения и передать документы в Ростехнадзор.