Совещание по подготовке к отопительному сезону прошло в Химках

Скоро стартует отопительный сезон, к которому активно готовятся в Химках. Еженедельная встреча работников администрации, жилищных объединений и управляющих компаний прошла в пресс-центра «Арена Химики».

Совещание проводилось под руководством заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александра Сорокина. Сотрудники в ходе совещания рассказали о проведенных работах и планах, а также сроках предоставления паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду.

Информацию о многоквартирных домах, получивших паспорта готовности к отопительному сезону, передал заместитель начальника территориального отдела № 7, а еще рассказал о проведенных исследованиях со своей стороны. Представителям управляющих организаций указали, на чем сосредоточиться при подготовке внутридомовых инженерных систем.

Более 21 километра теплосетей усовершенствуют к отопительному сезону в Химках. Ведутся работы в рамках планового ремонта теплоснабжающей компании «Мосэнерго» и инвестпрограммы. Автоматизированные системы и устройства плавного пуска установят для предотвращения гидроударов, а в центральных тепловых пунктах появятся современные датчики управления температурой.