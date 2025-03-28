Совещание по подготовке к отопительному сезону прошло в Чехове

В администрации округа состоялось выездное кустовое совещание, посвященное вопросам подготовки объектов топливно-энергетического комплекса к предстоящему отопительному сезону. В мероприятии приняли участие советник министра энергетики региона Владимир Мельник, представители исполнительных органов власти и ресурсоснабжающих организаций.

В ходе совещания Владимир Мельник рассказал участникам встречи о ключевых аспектах подготовки к отопительному сезону. Помимо этого, он обсудил с коллегами вопросы состояния тепло-, водо- и электроснабжения, а также проведение ремонтных работ и модернизацию оборудования.

Заместитель главы Чехова Виталий Шишкин отметил важность взаимодействия различных ведомств и организаций в процессе подготовки к зимнему периоду. «Своевременная подготовка и координация действий всех ответственных структур — залог надежной и бесперебойной работы холодное время года», — подчеркнул он.

Все насущные вопросы будут проработаны в ближайшее время.