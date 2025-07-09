Совещание по подготовке к отопительному сезону прошло в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В муниципальном округе Чехов прошло совещание администрации по вопросам подготовки к отопительному сезону. Уже подготовлено 24,1% многоквартирных домов, 46% котельных, 79,5 километра теплосетей — 32,4% от общего объема и 94,4 километра водоснабжения, что составляет 36%.

Также проведены гидравлические испытания тепловых сетей длиной 43 километра и проведено 56 противоаварийных тренировок. Оборудование обновили на 76 трансформаторных подстанциях в округе.

В 2025 году в Чехове планируется установить 230 новых трансформаторов в более чем 20 населенных пунктах. Уже введено в эксплуатацию четыре распределительных пункта.

Кроме того, на совещании отметили рост перехода жителей на единые электронные платежные документы. В результате, показатель округа увеличился на 27%. В системе зарегистрировано около 60 тысяч индивидуальных лицевых счетов.

Также обратили внимание на снижение количества обращений жителей по объектам жилищно-коммунального хозяйства.

Основные моменты в подготовке к отопительному сезону — новые правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения, которые утверждены приказом Министерства энергетики России.