Совещание по подготовке к купальному сезону мест отдыха у воды прошло в Серпухове

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел традиционную встречу с руководителями профильных ведомств. Темами стали обеспечение безопасности жителей на местах отдыха у воды, а также проведение капремонта многоквартирных домов.

В округе более 100 естественных и искусственных водоемов. Чтобы отдых для жителей у них был безопасным, на стихийных местах купания установили спасательные посты. Здесь дежурят специалисты службы «Юпитер».

Также предварительно на территориях провели уборку. В ряде мест обустроили раздевалки и установили запрещающие знаки и информационные стенды.

Патрулирование ведут сотрудники ГИМС и УМВД. Также они проводят разъяснительную работу по водной безопасности с родителями и учащимися.

Другой темой совещания стало проведение капитального ремонта в многоквартирных домах Серпухова. Сейчас работы ведут в 169 объектах. В них обновят кровли, фасады, внутренние инженерные системы, балконные плиты, отремонтируют фундаменты.

Кроме того, обсудили проблемы перенакопления мусора на контейнерных площадках. Мониторинг за ситуацией ведут с помощью 98 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

На встрече решили рассмотреть возможность передать 74 площадки у многоквартирных домов управляющим компаниям и перераспределить мощности МБУ на обслуживание частного сектора. Также в планах установить дополнительное видеонаблюдение и провести разъяснительную работу с жителями.