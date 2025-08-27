Совещание по подготовке к 1 сентября прошло в Лосино-Петровском

Вопросы из сфер образования и здравоохранения обсудили на совещании в администрации Лосино-Петровского. Так, в этом году в школы округа пойдут более 7,6 тысячи детей.

Сейчас идет финальная подготовка четырех образовательных комплексов Лосино-Петровского к новому учебному году. Везде полностью укомплектовали штат педагогов, закупили учебную литературу. На финише ремонты.

В 10 и 11 классах дети будут получать образование по четырем профилям. Это социально-экономический, гуманитарный, технологический и естественно-научный классы.

Соцпомощь в виде денежной компенсации для подготовки к школе в округе окажут многодетным, детям участников СВО, семьям с низким доходами и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Второй темой совещания стала кадровая ситуация в медицине. Так, продолжают набирать медперсонал узкого профиля в новую поликлинику в Свердловском. Для врачей действуют меры поддержки: единовременная компенсационная выплата по программе «Земский доктор/Земский фельдшер», жилищные сертификаты по подпрограмме «Социальная ипотека», предоставление земельных участков под ИЖС и другие.