Совещание по планам работы на предстоящую неделю провели в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел совещание по планам работы на будущую неделю. В муниципалитете стартуют Рождественские чтения, пройдет первенство Подмосковья по плаванию, Нерастанновская средняя школа отметит юбилей.

Как рассказал руководитель муниципалитета Михаил Собакин, в Чехове начались Рождественские чтения.

«В этом году их посвятили 80-летию Великой Победы. Это крупнейший церковно-общественный форум, уникальное по значимости явление в сфере образования округа», — добавил он.

Качество содержания дворов и многоквартирных домов проверят в селе Троицком. А с местными жителями организуют встречу по вопросам перерасчета оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Первенство Московской области по синхронному плаванию стартует 28 ноября в 16.00 во Дворце спорта «Олимпийский имени Владимира Максимова». Участники поборются за звание лучших в пяти дисциплинах. Состязания пройдут до 30 ноября.

Очередная встреча в формате «выездной администрации» состоится 28 ноября в 18.00 в деревне Манушкино. Жителей приглашают посетить Дом культуры «Русь». Все желающие смогут задать там все интересующие вопросы.

Юбилей 70 лет отметит Нерастанновская средняя школа в Чехове. История учебного заведения тесно связана с историей военного городка, на территории которого она находится. Учреждение образования входит в топ-500 школ Московской области.

Проект «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. Праздничное мероприятие «Парк зажигает огни» пройдет в 16:00 в городском парке культуры и отдыха. Для горожан подготовили развлекательную программу: мастер-классы, театрализованное представление и открытие Резиденции Деда Мороза.

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