Встреча прошла с участием заместителя председателя Совета депутатов Валерия Черникова, представителей Министерства транспорта Московской области, Видновской городской прокуратуры, Госавтоинспекции, директоров филиалов АО «Мострансавто» и троллейбусного парка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Основное внимание уделили ключевым вопросам улучшения пассажирских перевозок в округе. По данным администрации, за период с сентября по ноябрь количество обращений по работе автобусов снизилось на 62% по сравнению с прошлым годом. «Благодаря совместной работе мы видим положительную динамику. За период с сентября по ноябрь количество обращений по работе автобусов снизилось на 62% по сравнению с прошлым годом. Продолжаем держать вопросы транспорта на контроле, чтобы поездки для наших жителей становились комфортнее и доступнее», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

До конца этого года запустят экспресс-маршрут № 471. По маршруту № 1020 разрабатывается дорожная карта, чтобы нормализовать транспортную доступность и проработать вопрос исключения оплаты проезда наличными. В следующем году работа над улучшением маршрутной сети продолжится: вместо маршрута № 1141 будет функционировать маршрут № 1309к, на котором предусмотрены пять автобусов среднего класса и пять малого; маршрут № 1142 компенсируют маршрутом № 1303к, на линию выйдут 12 машин малого класса.