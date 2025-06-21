Совещание по новым стандартам хранения товаров в контейнерах прошло в Одинцове

Новый, более жесткий подход к организации территорий, где хранятся контейнеры, используемые для складирования товаров, обсудили на совещании в администрации Одинцова. Восемь подобных объектов сейчас действуют в округе — в них размещено около 600 контейнеров.

Проверки показали, что ни одна из площадок пока не соответствует тем требованиям, которые заложили в проект нового регионального стандарта. Утвердить его планируют уже четвертого июля. Один из главных вопросов — отсутствие должного контроля и прозрачности. Важно точно знать, кто арендует контейнеры и какие грузы там находятся. Объекты необходимо оснастить круглосуточным видеонаблюдением и охраной.

Остро стоит проблема и юридического оформления земельных участков — многие площадки используют не по целевому назначению, к тому же у них нет официально утвержденных подъездов. Специалистам из «Упрдоркапстроя» поручили разработать технические требования и передать их владельцам контейнерных баз.

Формат хранения в контейнерах по-прежнему актуален для малого и среднего бизнеса, однако без базовых условий — освещения, охраны, канализации и видеонаблюдения — такие места превращаются в потенциальную угрозу, поэтому все объекты необходимо привести к единому стандарту.