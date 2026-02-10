Совещание по модернизации системы теплоснабжения прошло в администрации Химок

Власти Химок обсудили ход модернизации системы теплоснабжения округа на еженедельном совещании под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В текущем году планируют продолжить реконструкцию сетей и модернизацию котельных.

По итогам прошлого года в рамках инвестиционной программы специалисты ООО «ТСК Мосэнерго» модернизировали 16 участков тепловых сетей и обновили магистрали, разводящие сети и тепловые станции в разных районах.

Также было проведено техническое переоснащение центральных тепловых пунктов: 26 из них оснастили устройствами плавного пуска и автоматического резервного включения, а в 98 ЦТП установили датчики для постоянного мониторинга.

Главная цель работ — повышение надежности всей системы теплоснабжения для предотвращения аварийных ситуаций, снижение рисков перебоев в отопительный сезон и оптимизация энергопотребления.