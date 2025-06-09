Совещание по модернизации систем водоснабжения прошло в Серпухове

Под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева прошло еженедельное совещание в формате видеоконференции, на котором обсудили ключевые вопросы развития региона. Первой темой стала реализация программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время в Серпухове продолжается реконструкция городских очистных сооружений с готовностью объекта на уровне 11%. В планах на 2026–2028 годы предусмотрено проведение еще 13 мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в городском округе. Кроме того, ведется работа по включению в госпрограмму на 2027 год частичной реконструкции объектов очистных сооружений в Пущине и Протвине.

Вторая тема касалась нестационарной торговли. Продолжается демонтаж торговых объектов, установленных с нарушениями. На начало года в округе выявлено 100 таких объектов, в том числе шесть — на частных территориях. Уже демонтировано 20, еще шесть находятся в работе и будут убраны до конца июня. С собственниками нестационарных торговых объектов ведется претензионная работа.

Третьей важной темой стала безопасность на железной дороге. Регулярно проводятся рейды, дежурства, образовательные мероприятия в школах и информирование через СМИ с целью предупреждения травматизма на железнодорожной инфраструктуре. Особое внимание уделяется сознательности жителей. В связи с периодом каникул родители призваны провести дополнительные беседы с детьми об опасности «зацепинга».

«На территории городского округа инспекторами выявлено четыре несанкционированных тропы через железнодорожные пути, принято решение о их перекрытии», — отметил временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.