Совещание по миграционному контролю и работе городских служб прошло в Домодедове

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева 17 ноября провела оперативное совещание с командами ключевых управлений. Обсудили вопросы, которые напрямую влияют на безопасность, порядок и комфорт жителей.

Работодателям напомнили о необходимости проверять статус своих сотрудников через реестр контролируемых лиц на портале 50.мвд.рф — достаточно ввести ФИО и паспортные данные. Это обязательная мера, которая позволяет избежать нарушений и обеспечить безопасность в округе. Напомнили, что истек срок легализации иностранных граждан. Все, кто не обновил документы, считаются находящимися в России незаконно и подлежат выдворению.

Обсудили дорожную инфраструктуру. Сейчас ведется установка новых светофоров сразу по четырем адресам. Это повысит безопасность для пешеходов и сделает транспортные развязки более безопасными.

Часть врачей Домодедовской больницы переведена на удобный график 2/2 — теперь помощь доступна и в выходные. Кроме того, сформирована мобильная бригада, которая выезжает к маломобильным пациентам: проводит осмотр, забор анализов, вакцинацию и необходимые исследования.

Дополнительно рассмотрели обращения жителей, которые поступили через все каналы связи. Каждая служба получила задачи по оперативному устранению проблем на местах. Также представлен новый руководитель Комитета по культуре, молодежи и спорту.