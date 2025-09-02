Совещание по капитальному ремонту многоквартирных домов прошло во Фрязине

Капитальный ремонт многоквартирных домов остается одной из самых актуальных тем в Подмосковье. Очередное выездное заседание Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной думы на тему «О реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» провели в городском округе Фрязино.

Председатель комитета Олег Гаджиев подчеркнул важность программы по капитальному ремонту домов. «Жители всегда ждут, когда их дом станет на капремонт. Мы как депутатский корпус очень внимательно к этому относимся. В постоянном режиме мониторим, ездим во все округа. Это не первая встреча. У нас есть план, по которому мы идем, встречаемся с жителями, с подрядчиками», — рассказал парламентарий.

В заседании участвовали депутаты, представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, администрации городского округа, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, специалисты управляющих компаний и жители Фрязина. В ходе встречи выслушали мнение старших по домам, представителей управляющих компаний и строителей, а также обозначили планы по проведению капремонта на следующие три года и новые механизмы реализации программы.

Теперь контракты с подрядчиками будут заключать сроком на один год. Это исключит ситуацию, когда подрядчик затягивает ремонт, оставляя основной объем на последние месяцы. В ноябре Фонд капитального ремонта начнет контрактовать работы на 2026 год. В ходе общения прозвучало предложение, направленное на повышение эффективности программы — проведение технического обследования абсолютно всех домов. Экспертная оценка позволит более объективно определять адреса, где капитальный ремонт необходим в первую очередь, а в каких случаях сроки могут быть изменены на более поздние.

В целом, отметила рабочая группа, ситуация по области начинает выправляться. У Фонда капремонта есть абсолютно ясная и понятная позиция, есть инструменты, позволяющие завершить текущую программу и стартовать в будущую «трехлетку», дополняя перечень домов и видов работ.