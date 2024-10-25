Совещание по изменениям в земельно-имущественной сфере прошло в Пушкино

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в еженедельном совещании, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. На рабочей встрече обсуждался важный вопрос о передаче полномочий в земельно-имущественной сфере.

С 1 января 2025 года эти функции будет осуществлять правительство Московской области через Министерство имущественных отношений. Сейчас органы местного самоуправления оказывают 14 услуг по земле.

В 2023 году администрация Пушкинского округа обработала 5,6 тысячи заявлений. Со следующего года Минмособлимущество будет самостоятельно предоставлять шесть государственных услуг, включая, установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору, предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, выдачу разрешения на использование земельного участка, утверждение схемы раздела или объединения земельных участков, предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, а также перевод земель из одной категории в другую (кроме сельхозземель).

Решение по оставшимся четырем услугам примут позже. Эти изменения направлены на повышение эффективности и прозрачности в управлении земельно-имущественными вопросами в регионе.

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