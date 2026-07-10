Совещание по итогам работы ОМВД за первое полугодие провели в Можайске

В актовом зале ОМВД России «Можайский» 7 июля прошло расширенное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2026 года. В нем приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников и Можайский городской прокурор Даниил Гаврилов.

С основным докладом выступила сотрудница отдела. Она привела статистику: на 18,1% сократилось количество сообщений о правонарушениях и преступлениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм ряд сотрудников отметили благодарственными письмами, ведомственными наградами и почетными грамотами.

В ходе заседания проанализировали ключевые направления деятельности и определили приоритетные задачи на третий квартал. Отдельное внимание уделили межведомственному взаимодействию и помощи народных дружинников при проведении массовых мероприятий. Численность добровольцев растет, все больше молодых ребят вступают в ряды народной дружины.

По итогам совещания поставили задачи на предстоящий период, направленные на укрепление правопорядка и повышение эффективности совместной работы всех структур.