Совещание по формированию тарифов на теплоснабжение прошло в Серпухове

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Совещание, посвященное вопросам сферы ЖКХ прошло в Серпухове 11 июня. Инициированная жителями округа встреча была посвящена обсуждению принципов формирования тарифов на теплоснабжение.

В мероприятии участвовали заместители главы муниципалитета Сергей Соин и Оксана Лебедева, депутаты окружного Совета депутатов Николай Пушкин, Павел Гущин, Дмитрий Наумов, Наталья Чапурина, Владимир Волков, директор Серпуховского филиала «Газпром теплоэнерго Московская область» Павел Макаров, а также представители профильных ведомств администрации.

В Московской области с 1 июля 2025 года установлен средний индекс изменения платы за коммунальные услуги на уровне 13,3%, с максимально допустимым отклонением в 5%.

Кроме того, участники обсудили ключевые факторы, влияющие на рост стоимости услуг. Повышение тарифов связано с увеличением цен на природный газ на 21,3% и электроэнергию на 11,6%.