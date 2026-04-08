Совещание по благоустройству прошло в администрации Одинцовского округа

В администрации Одинцова обсудили планы по благоустройству на 2026 год. В мероприятии приняли участие глава округа Андрей Иванов, его заместители и руководители профильных ведомств.

В этом году планируют комплексно благоустроить 12 дворовых территорий — в Одинцово, Звенигороде, Чупрякове, Больших Вяземах, Каринском и Голицыне. В поселке ВНИИССОК и в Кубинке приведут в порядок скверы: обустроят дорожки, установят освещение, скамейки, качели и видеонаблюдение. Кроме того, проложат более 4,2 километра новых дорожек и троп и выполнят ямочный ремонт проездов во дворах.

В Одинцове завершат реконструкцию центральной площади: обновят покрытия и инженерные сети, установят освещение и системы безопасности, создадут спортивные площадки, павильоны и скейт‑парк. К летнему сезону приведут в порядок 13 парков. В обслуживании задействованы 102 человека и 11 единиц техники: уже идет санитарная обрезка, уборка территорий, подготовка клумб, ремонт малых форм и дорожек.

В Звенигороде уже приступили к обустройству парка в микрорайоне Супонево — там появятся дорожки, сцена, освещение, навигация и инженерная инфраструктура. В Маслове продолжат второй этап благоустройства: создадут парковку на 137 машино‑мест и обустроят лесную территорию с новыми маршрутами, спортплощадками и детской зоной. В парке Малевича в этом году приведут в порядок ручей и пруд, сделают проезд с асфальтобетонным покрытием и дождевую канализацию, обустроят пешеходные дорожки, деревянные настилы и зоны тихого отдыха, добавят освещение, озеленение и навигацию.