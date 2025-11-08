Совещание по благоустройству Горенского лесопарка прошло в Балашихе

«Нам важно видеть отклик людей с каждого микрорайона, поэтому такие совместные встречи помогают выработать правильное решение. Одни хотят, чтобы расчистили лес от валежника, убрали сухие и поваленные деревья, сделали дорожки, освещение, детские и спортивные площадки, предусмотрели систему безопасности, разместили лавочки и контейнеры для мусора. Других интересует благоустройство старых спортивных площадок, существующей тропиночной сети и система дальнейшего содержания выполненного благоустройства. На все вопросы мы дали разъяснения», – отметила Юлия Левковская.

В процессе диалога жители смогли предложить ряд идей, которые будут учтены при создании концепции благоустройства. Также участники встречи получили ответы на интересующие их вопросы.

Во время подобных встреч жителям раздаются анкеты, в которых они могут выразить своем мнение и отметить наиболее оптимальные для них варианты благоустройства. Приоритетное пожелание горожан — оказать минимальное воздействие на природу при реализации работ.

«Мы часто с детьми катаемся на велосипедах и нам хочется отдыхать рядом с микрорайоном, а не ездить куда-то далеко и уж тем более не пересекать Щелковское шоссе, что небезопасно. Горенский лесопарк такой большой и соединяет много микрорайонов Балашихи и Москву в районе Восточного. Очень хочется видеть в нем велодорожки и чистые обустроенные входные группы, которые сейчас замусорены самими же людьми. Я не уверен, что в таком диком виде природа сохранится лучше, если ее не благоустроить», – сказал участник встречи Антон Стадурхин.

Подобные встречи позволяют узнать мнение жителей и учесть его при разработке концепции благоустройства.