Совещание по безопасности на дорогах у школ провели в Можайском округе

В администрации Можайского округа 13 августа прошло расширенное видеосовещание по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году в части безопасности дорожного движения. Участие приняли начальник Отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Можайский» Дмитрий Козлов и начальник отдела автомобильных дорог Павел Кондратьев.

Одним из ключевых вопросов стало обновление покрытия и нанесение разметки на пешеходных переходах у образовательных объектов. В Можайске в зоне ответственности находится порядка 13 таких переходов.

Как отметил Павел Кондратьев, в округе продолжается комплексное обновление дорожной инфраструктуры: специалисты наносят износостойкую разметку на ключевых участках, а также внедряют инновационные проекционные пешеходные переходы. Световые полосы, проецируемые на асфальт, дублируют стандартную «зебру» и привлекают внимание водителей в темное время суток и при плохой видимости.

На совещании отметили положительную динамику работ в Можайском округе по выполнению плана обновления дорожной разметки на пешеходных переходах.