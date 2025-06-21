Совещание по безопасности дорожного движения прошло в Серпухове

В Серпухове на комиссии по безопасности дорожного движения обсудили ремонт муниципальных дорог, обновление остановок и дорожных знаков. Участники также затронули тему проведения профилактических мероприятий в округе.

Собравшиеся рассмотрели варианты ограничения движения большегрузов по территории Серпухова, особенно его центральной части. В округе проработают вопрос обустройства дополнительной дорожной сети, организацию стоянки или отстойника для фур.

В муниципалитете ко Дню знаний полностью подготовили 26 пешеходных переходов вблизи детских и образовательных учреждений, а на дорогах, которые обсуживает «Мосавтодор» — девять. Помимо этого, присутствующие обсудили меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе, с участием мототранспорта, велосипедов, средств индивидуальной мобильности.

На муниципальных дорогах устранили 3727 ям, отремонтировали и привели в порядок 151 остановочных павильона, обновили 639 дорожных знаков, обустроили 33 искусственные дорожные неровности, разместили комплекс из восьми приборов направления подсветки дорожных знаков. В этом году за счет средств местного бюджета в Серпухове реконструируют 64 участка, на 21 отрезке межмуниципальных дорог ремонт выполнит «Мосавтодор».

Также во время обхода улицы Ворошилова жители обратили внимание главы Серпухова на сквозные проезды. Через них водители машин часто объезжают пробки, а это опасно для пешеходов.

«Проработаем вопрос, чтобы исключить возможность такого объезда», — заключил Алексей Шимко.