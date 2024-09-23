Совещание педагогов по вопросам нового учебного года прошло в Воскресенске

В средней школе имени Героя России Сергея Рыбникова в Воскресенске провели совещание для учителей на тему предстоящего 2024-2025 учебного года. Мероприятие организовали сотрудники отдела допобразования администрации и муниципального учреждения дополнительного образования «Фантазия».

Мероприятие провели для педагогов подразделений дошкольного образования и общеобразовательных организаций. Собравшимся рассказали о регистрации и охвате пользователей в единой информационной системе «Навигатор дополнительного образования Московской области». Помимо этого, на собрании решили ускорить работу по выдаче сертификатов допобразования и зачислению детей на обучение по дополнительным программам.

На совещании затронули тему работы в единой информационной системе «Навигатор» и информирования населения о порядке выдачи и использования сертификатов допобразования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».