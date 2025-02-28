Совещание о развитии племенного животноводства прошло в Коломне

Союз «Мосплем» провел отчетно-выборное собрание, на котором обсудили перспективы развития племенного животноводства в Подмосковье. Сейчас 33 организации в регионе разводят крупный рогатый скот молочного направления.

Участники совещания, которое проходило на предприятии «Емельяновка» в Коломне, также подвели итоги работы в 2024 году и поделились планами на ближайшее будущее.

«Научный потенциал, эффективное использование генетических ресурсов и внедрение технологий — все это дает импульс к развитию племенного животноводства. Наша селекция не уступает по многим молочным породам», — подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин.

По его словам, в состав Союз «Мосплем» входят хозяйства, на долю которых приходится более 34% популяции молочного скота в Подмосковье и около 36% молока, получаемого в регионе.

По итогам собрания директора филиала Племзавод «Пойма» — филиала ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» в Луховицах Анатолия Анисимова выбрали новым президентом Союза.