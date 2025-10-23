Совещание о повышении результатов школ на олимпиадах прошло в Подмосковье
В образовательном центре «Взлет» в Одинцове состоялось совещание с представителями школ, не имеющих призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. На встрече обсудили пути для повышения результатов.
Педагоги подвели итоги прошлого учебного года, выделив сильные и слабые стороны образовательного процесса и ключевые зоны для роста.
Участникам встречи презентовали рабочие практики и инструменты для успеха. На сцену выходили как методисты, так и руководители школ. Все они делились своими подходами, чтобы вдохновить коллег.
В Минобразования Подмосковья отметили, что для присутствующих выступила директор центра образования № 83 Виктория Новикова. Она рассказала, как выстроить эффективную систему подготовки к олимпиадам даже в условиях сельской школы.
Собранные идеи и рекомендации должны помочь развитию олимпиадного движения и повышению качества образования в Московской области в дальнейшем.