Совещание на тему внедрения робототехники в обучение детей прошло в Балашихе

Выездное заседание круглого стола на тему «Робототехника в урочной и внеурочной деятельности обучающихся» прошло в детском технопарке «Кванториум» в Балашихе. Участники обсудили возможности внедрения этой прикладной науки в образовательный процесс.

Мероприятие собрало представителей образовательной сферы, включая магистрантов физико-математического факультета Государственного гуманитарно-технологического университета и доцента Института дополнительного образования Государственного гуманитарно-технологического университета Евгения Сарыкова, руководителя магистерской программы «Методика обучения основам управления и программирования беспилотных авиационных и робототехнических систем».

Заседание началось с обзорной экскурсии по технопарку. Участникам представили учебные классы и современное оборудование, им также рассказали о новых подходах к обучению, направленных на развитие инженерного мышления у школьников.

Во время круглого стола обсуждали ключевые аспекты внедрения робототехники в образовательный процесс. Участники рассмотрели опыт «Кванториума» в этой области, а также обсудили использование робототехнических платформ в уроках и внеурочной деятельности. Особое внимание уделили развитию навыков программирования и алгоритмического мышления через проектную работу, а также сотрудничеству с представителями науки и бизнеса.

Отметим, что «Кванториум» представляет собой технопарк, где дети в возрасте от шести до восемнадцати лет могут попробовать себя в новых и востребованных направлениях. Этот проект стал новой моделью системы дополнительного образования детей в России в рамках национального проекта «Образование».