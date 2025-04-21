Совещание на тему профилактики подростковой преступности прошло в Красногорске

В школе № 11 городского округа Красногорск провели встречу, посвященную выявлению и предотвращению деструктивного поведения у подростков. Собравшиеся обсудили единую концепцию воспитательной работы.

Мероприятие объединило представителей администрации Красногорска, сотрудников полиции, прокуратуры, руководителей образовательных учреждений и психологов. Такие собрания проходят в округе каждый месяц.

Участники встречи обсудили и недавнее происшествие в поселке городского типа Нахабино. В одном из торговых центров населенного пункта 13-летний подросток из благополучной семьи устроил поджог. Впоследствии выяснили, что юный житель поселка выполнял поручение мошенников, которые обещали ему за это денежное вознаграждение.

«Мне хотелось бы еще раз нашим жителям напомнить, что если поступает какое-либо сообщение о совершении антиобщественных действий, все должны знать: это мошенники. В таких ситуациях необходимо обращаться в следственные органы или в полицию, звонить по номеру 112», — сказал директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.

По словам начальника отделения по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Красногорск Елены Самошкиной, учитель одним из первых способен распознать, что подросток попал в трудную ситуацию.

«Ребенок чего-то боится, становится замкнутым, что-то не договаривает, уходит от ответа», — пояснила она.

Отметим, что по итогам 2024 года года в Красногорске выявили минимальное число случаев подростковой преступности. Это говорит о слаженной работе педагогического сообщества.