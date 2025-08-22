Совещание на тему подготовки школ к учебному году прошло в Одинцове

В День знаний четыре новые школы в Одинцове откроют свои двери для почти четырех тысяч учеников. Участники встречи обсудили темпы строительства образовательных учреждений, капитальные ремонты, организацию питания и набор педагогов.

Строительство школы в микрорайоне Восточный в Звенигороде активно завершают — сейчас специалисты устанавливают оборудование. Готовность нового корпуса Немчиновского лицея — порядка 80%. Школа в жилом комплексе «Одинбург» проходит контрольную проверку, а школу в «Одинград. Семейный» уже ввели в эксплуатацию.

Капитальные ремонты идут на двух объектах в Голицыно — в школе № 1 и детском саду № 20. Специалисты работают строго по графику.

Отметим, что потребность в педагогах по сравнению с прошлым годом сократилась почти вдвое. Задача — полностью закрыть кадровый вопрос к 1 сентября.

Помимо этого, в школьных столовых осенью появятся новые блюда, выбор фруктов также расширят. Качество питания будут регулярно мониторить, в том числе через опросы и дегустации.