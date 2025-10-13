Совещание на тему готовности дорожных служб к зимнему сезону прошло в Пушкино

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Одной из ключевых тем встречи стала готовность учреждений по содержанию территорий и муниципальных дорожных служб к зимнему периоду.

На территории округа функционируют 44 управляющие компании и шесть учреждений, которые содержат общественные пространства и муниципальные дороги. Поддерживать порядок в Пушкинском будут 277 машин спецтехники. Для борьбы с гололедом в округе создали запасы из 13 тысяч тонн противогололедных материалов.

«Поручил усилить работу по содержанию остановочных павильонов и пешеходных переходов. Также в этом зимнем сезоне больше внимания уделю отдаленным населенным пунктам», — доложил Максим Красноцветов.

Помимо этого, на встрече подняли вопрос готовности к зиме общественного транспорта. Всего в городском округе Пушкинский функционируют 57 маршрутов. Все автобусы к сезону холодов проверили и подготовили.

Участники совещания обсудили также вопрос трансформации нестационарной торговли. По словам руководителя муниципалитета, правительство региона поставило перед администрацией округа задачу демонтировать в этом году 151 нестационарный торговый объект.

«На текущий момент план выполнили на 72%», — добавил Максим Красноцветов.

Отметим, что округ Пушкинский вошел в тройку лидеров среди муниципалитетов Московской области по пресечению незаконной уличной торговли.