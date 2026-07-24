Совещание Министерства энергетики Московской области прошло в Химках

Советник министра энергетики Владимир Мельник рассказал о готовности объектов топливно‑энергетического комплекса, ЖКХ и социальной сферы. В обсуждении участвовали представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, сотрудники прокуратуры, Министерства чистоты и социальной сферы.

«Любая подготовка имеет как физическую составляющую, так и документальное подтверждение», — акцентировал Владимир Мельник.

На встрече разобрали проблемные вопросы и наметили пути их решения, а также обсудили применение санкций к нарушителям областных требований. По итогам совещания подчеркнули, что ситуация остается под контролем регулирующих органов.

В Химках активно совершенствуют систему теплоснабжения — эта работа идет в рамках инвестпрограммы ТСК «Мосэнерго». В текущем году запланированы масштабные мероприятия: техническое перевооружение двух котельных, реконструкция девяти центральных тепловых пунктов, замена более 4 тысяч метров изношенных сетей. Кроме того, внедряют цифровой контроль работы котельных и ЦТП. Реализация программы затронет 111 многоквартирных домов — в них живут свыше 18 тысяч человек.