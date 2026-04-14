Совещание для председателей предметных комиссий региона прошло в Подмосковье

В Московской области 13 апреля прошло установочное совещание для председателей предметных комиссий. Мероприятие было организовано в рамках подготовки к основному периоду ЕГЭ и ОГЭ, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

На совещании подвели итоги обучения экспертов на региональном и федеральном уровнях. Также были рассмотрены проблемные вопросы и даны рекомендации. Председатели предметных комиссий поделились опытом организации работы комиссии для повышения ее эффективности.

По итогам обучения и проверки работ в прошлом году каждому эксперту присвоили один из статусов: ведущий, старший или основной.

Пресс-служба ведомства отметила, что предметные комиссии Московской области традиционно показывают хорошие результаты по итогам проверки. В этом году в экзаменационной кампании будут задействованы более пяти тысяч экспертов.