Совещание администрации по вопросам здравоохранения и ЖКХ прошло в Серпухове

В Серпухове запущен комплекс мер для усиления качества медицинской помощи и поддержки специалистов. Сейчас в округе действуют несколько форм поддержки сотрудников и студентов-медиков.

В числе мер — единовременные выплаты по 100 тысяч рублей 51 врачу, компенсация аренды жилья до 50% для 61 специалиста, стипендии для 72 студентов, обучающихся на целевых направлениях, предоставление 77 служебных квартир и выдача 89 земельных участков.

Кроме того, остается острой тема организации вывоза твердых коммунальных отходов. На территории округа насчитывается 2 192 контейнерных площадки, их суточный объем накопления составляет 2 421,8 квадратных метров. При общем коэффициенте посещаемости площадок 78,15% зафиксировано 443 случая невывоза — в 437 случаях ответственность возложена на регионального оператора. Параллельно ведутся работы по ликвидации несанкционированных свалок.

Минстрой представил нормативы накопления ТКО для 16 категорий объектов, которые помогут выстроить прозрачный порядок расчета платы за вывоз мусора и стабилизировать систему.

«Анализ обращений жителей показывает, что ключевыми проблемами остаются вывоз ТКО и благоустройство. Оперативно устраняем недочеты на детских площадках и в системе уличного освещения. Каждое обращение находится на моем личном контроле», — отметил глава городского округа Алексей Шимко.

Работа по привлечению медперсонала и улучшению коммунальной инфраструктуры продолжается в оперативном режиме.