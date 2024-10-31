Совещание администрации по вопросам отопления прошло в Химках

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин провел собрание по вопросам отопления в Химках. Совместно с главой округа Дмитрием Волошиным он проанализировал ситуацию по всем адресам, на которых активно ведутся работы.

Сотни рабочих неустанно трудятся на местах протечек и занимаются развоздушиванием систем, чтобы все жители округа встретили зиму в тепле. Специалисты задействовали свыше 40 единиц специальной коммунальной техники.

«Регулярно проверяем ход ремонтных работ в Химках. На ежедневных штабах профильные специалисты разбирают каждый адрес, где есть проблемы с подачей тепла и горячей воды», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Напомним, отопительный сезон в Химках стартовал 1 октября. Всего в округе работают 57 котельных и 114 тепловых пунктов. Тепло подается более чем в две тысячи социально значимых объектов: детские сады, школы, дома культуры. Также к отоплению подключены почти 1,5 тысячи жилых домов.

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