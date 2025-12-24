Совещание администрации по вопросам газификации и ЖКХ прошло в Домодедове

Оперативное совещание с командой администрации Домодедово 22 декабря провел первый заместитель главы округа Александр Епишин. В повестке рассмотрели вопросы жизнеобеспечения, работы с жителями и подготовки к праздникам.

Форум «Управдом». В Домодедово состоялся заключительный муниципальный форум «Управдом». С жителями обсудили платежную дисциплину, зимнее содержание дворов и дорог, а также работу домовых чатов в национальном мессенджере MAX. Формат прямого диалога позволил зафиксировать конкретные предложения и проблемные точки.

«Форум “Управдом” – это в первую очередь обратная связь. Все озвученные вопросы и предложения берем в работу, особенно те, что касаются качества обслуживания домов и взаимодействия с управляющими компаниями», – отметил Александр Епишин.

Завершены строительно-монтажные работы по газопроводу к деревне Проводы. Сейчас идет передача исполнительной документации в «Мособлгаз». Подключение домовладений по программе соцгазификации запланировано на 2026 год.

В 2025 году в рамках проекта «Светлый город» электрифицированы пять объектов. По муниципальной программе капитальный ремонт систем наружного освещения выполнен по 36 адресам в 31 населенном пункте.

Ситуация с электроснабжением находится на контроле: в деревне Борисово на этой неделе абонентов переводят на другую линию, также отрабатываются обращения жителей коттеджного поселка «Новое Косино».

Напомним, 4 января в парке «Елочки» пройдет фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха. Начало – в 18:00. А 7 января в МКЦ «Победа» состоится Рождественский концерт. Начало – в 16:00, вход свободный.