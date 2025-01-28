Совещание администрации по работе с обращениями жителей прошло в Лобне

В Лобне прошло рабочее совещание под руководством главы города Анны Кротовой. Основной темой встречи стала работа с обращениями жителей.

В мероприятии приняли участие заместители главы и руководители профильных служб. На совещании также обсудили состояние недавно отремонтированных зданий, которые теперь посещают ученики Лобненского лицея и Специальной (коррекционной) школы. Глава города отметила, что контроль за обновленными образовательными учреждениями остается приоритетным, а в субботу она лично проинспектирует эти объекты.

«За неделю поступило 563 заявки, что на 1064 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Закрыто 723 обращения», — сообщила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Лобне началась работа по инвентаризации памятных объектов в рамках нового Положения об увековечивании выдающихся личностей. По словам Анны Кротовой, оформление мемориалов в муниципальную собственность позволит разработать программу по их благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии.

Работа по всем направлениям продолжается, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для жителей города.