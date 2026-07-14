Сотый дом участников СВО газифицировали в Подмосковье по льготной программе

В селе Липицы под Серпуховым специалисты «Мособлгаза» газифицировали 100‑й дом защитника Отечества — семьи Александра Постнова. Мужчина был мобилизован в 2022 году, служил в мотострелковых войсках, был ранен, после лечения и восстановления вернулся в строй, после чего был награжден медалью «Участник СВО» и медалью Жукова.

Пока Александр на фронте, обустройством дома занимается его супруга Елена.

«Так получилось, что пока муж на фронте, я занимаюсь строительством дома. Очень хорошо, что есть льготы для участников СВО. Бригада, которая прокладывала трубу, работала у нас в любую непогоду. Мастер Мособлгаза постоянно был на связи и консультировал нас. Я очень довольна тем, как прошла газификация», — рассказала она

Программа социальной газификации в Подмосковье уделяет особое внимание льготникам, в том числе семьям участниковСВО. Как сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов, с начала года бесплатно подключили к газу 635 домов льготных категорий жителей. Всего с марта 2022 года природный газ пришел в три тысячи подмосковных домов.

По словам генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова, региональные меры поддержки полностью возмещают затраты на проектирование и строительство газовых сетей внутри участка, а также компенсируют расходы на газоиспользующее оборудование — в размере 80 тысяч рублей. Процедура для льготников максимально упрощена. Подать заявку можно только на региональном портале госуслуг.

Министр подчеркнул, что социальная газификация — это не только инфраструктурный проект, но и значимая мера поддержки, которая помогает семьям обустроить быт, а ведомству — выполнить свою ответственность перед теми, кто защищает страну.