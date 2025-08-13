Соцзащита помогла жительнице Каширы открыть бизнес по спецусловиям

Этой весной жительница Каширы Елена Широухова обратилась в соцзащиту с просьбой о помощи в открытии своего дела — студии плетения волос. Благодаря специальным условиям женщина смогла реализовать свою мечту, сообщили в Минсоцразвития МО.

«Подала заявление через портал госуслуг, получила помощь в разработке бизнес-плана и заключила социальный контракт. Все оказалось очень просто и быстро, в течение марта месяца», — рассказала Широухова.

Елена потратила полученные деньги на покупку оборудования, материалов, аренду помещения и запуск рекламной кампании. Она подчеркнула, что благодаря социальному контракту смогла выйти на новый этап и продолжила развиваться дальше. Сейчас Широухова изучает технику мужских стрижек.

В ведомстве напомнили, что социальный контракт помогает семьям с низким уровнем дохода преодолеть трудную жизненную ситуацию. Контракт позволяет искать работу, заниматься предпринимательством, вести личное хозяйство либо пройти процедуру банкротства.

«Размер государственной социальной помощи на основании социального контракта в случае осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности может составлять до 350 000 руб. Для расчета среднедушевого дохода семьи берутся сведения о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления», — объяснила начальник социальной защиты Ирина Носова.

За дополнительной информацией жителей Подмосковья призвали обращаться по номеру 8-906-010-41-12.