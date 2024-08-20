Более 3 тысяч семей из Богородского округа получат выплаты к учебному году

Дополнительную социальную поддержку к началу учебного года получат 3047 многодетных и малоимущих семей из Богородского округа. Они получат выплаты и рюкзаки с необходимой канцелярией.

Дополнительные меры поддержки многодетных семей обсудили на оперативном совещании с главой Богородского городского округа Игорем Сухиным. По словам заместителя начальника окружного управления социального развития № 4 Ирины Белоусовой, предусмотрены дополнительные выплаты на каждого ребенка из многодетных семей.

Так, на приобретение школьной формы семьи смогут получить по три тысячи рублей. Кроме этого, будет и ежегодная выплата детям из малообеспеченных многодетных семей в размере семь тысяч рублей. Предусмотрена и выплата для детей-инвалидов на приобретение питания и одежды во время обучения. Она составляет порядка 13 тысяч рублей.

Также каждого первоклассника из многодетных и малоимущих семей ждет подарок — школьный рюкзак. Двадцать три из них уже вручили, на этой неделе подарят еще 11. Подать заявление на получение помощи можно на портале госуслуг.

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