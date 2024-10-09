Соцвыплату при трудоустройстве выдали новому педиатру в Богородском округе

Новому участковому педиатру детской поликлиники № 2 Екатерине Табаковой вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Это новая мера социальной поддержки. Она выплачивается с этого года тем, кто впервые устраивается на работу в лечебные учреждения Богородского округа.

Начиная с этого года в Богородском городском округе действует новая мера поддержки и привлечения врачей. Специалисты, которые впервые устраиваются на работу в Ногинскую больницу получают 100 тысяч рублей, далее по десять тысяч рублей ежемесячно в течение трех лет.

На оперативном совещании в администрации Богородского округа торжественно вручили сертификат на эту сумму новому участковому педиатру Детской поликлиники № 2 Екатерине Табаковой.

«Мне здесь очень нравятся отношения в коллективе, каждый готов прийти на выручку, подсказать, помочь. Это важно на новом рабочем месте. Кстати, и пациенты очень отзывчивые люди, поэтому я планирую остаться здесь жить и работать и дальше», — рассказала врач-педиатр Екатерина Табакова.