Соцвыплату при трудоустройстве выдали новому педиатру в Богородском округе
Новому участковому педиатру детской поликлиники № 2 Екатерине Табаковой вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Это новая мера социальной поддержки. Она выплачивается с этого года тем, кто впервые устраивается на работу в лечебные учреждения Богородского округа.
Начиная с этого года в Богородском городском округе действует новая мера поддержки и привлечения врачей. Специалисты, которые впервые устраиваются на работу в Ногинскую больницу получают 100 тысяч рублей, далее по десять тысяч рублей ежемесячно в течение трех лет.
На оперативном совещании в администрации Богородского округа торжественно вручили сертификат на эту сумму новому участковому педиатру Детской поликлиники № 2 Екатерине Табаковой.
«Мне здесь очень нравятся отношения в коллективе, каждый готов прийти на выручку, подсказать, помочь. Это важно на новом рабочем месте. Кстати, и пациенты очень отзывчивые люди, поэтому я планирую остаться здесь жить и работать и дальше», — рассказала врач-педиатр Екатерина Табакова.
Екатерина Табакова окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Педиатрия» в 2024 году. В Ногинской больнице Екатерина Олеговна ведет прием в детском поликлиническом отделении № 2.
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