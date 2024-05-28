Соццентр для инвалидов по зрению и слуху достроят в Сергиевом Посаде к августу

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

Новые корпуса социалього-реабилитационного центра молодых слепоглухих инвалидов достроят в Сергиевом Посаде на Пограничной улице. Комплекс зданий планируют открыть к августу.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 90%.

«На площадке задействовано более 220 рабочих и восемь единиц спецтехники. Выполняются отделочные работы — облицовка из плитки, штукатурка и покраска стен, работы по устройству инженерных сетей, монтаж дверных блоков, устройство фасадов. Подрядчик ведет работы по благоустройству территории», — отметили в ведомстве.

Общая площадь зданий превысит 17 тысяч квадратных метров. Там обустроят жилые номера, столовую, учебные помещения, мастерские, тренажерный зал и бассейн, актовый зал, медблок и другие помещения.

В Центре будут проживать и проходить обучение инвалиды по зрению и слуху старше 18 лет. Им помогут в профессиональном самоопределении и социализации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Фейк: в Москве арестовали начальника службы кадров ГУ МВД Панова

«Лучше все-таки не рисковать». Спасатель объяснил, когда можно помогать утопающим

451 градус по Остеру. Температура будет расти?

Технология будущего не в тех руках. Как в России хотят наказывать за дипфейки

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте