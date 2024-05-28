Соццентр для инвалидов по зрению и слуху достроят в Сергиевом Посаде к августу

Новые корпуса социалього-реабилитационного центра молодых слепоглухих инвалидов достроят в Сергиевом Посаде на Пограничной улице. Комплекс зданий планируют открыть к августу.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 90%.

«На площадке задействовано более 220 рабочих и восемь единиц спецтехники. Выполняются отделочные работы — облицовка из плитки, штукатурка и покраска стен, работы по устройству инженерных сетей, монтаж дверных блоков, устройство фасадов. Подрядчик ведет работы по благоустройству территории», — отметили в ведомстве.

Общая площадь зданий превысит 17 тысяч квадратных метров. Там обустроят жилые номера, столовую, учебные помещения, мастерские, тренажерный зал и бассейн, актовый зал, медблок и другие помещения.

В Центре будут проживать и проходить обучение инвалиды по зрению и слуху старше 18 лет. Им помогут в профессиональном самоопределении и социализации.

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