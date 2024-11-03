Соцработники встретились с родителями детей с ОВЗ в Истре

Сотрудники социальной сферы пообщались с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. На вопросы собравшихся ответили главный врач Истринской клинической больницы Анна Зайцева и замглавного врача по детству Анна Соколова.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья задали медикам вопросы о медкомиссии, оформлении инвалидности, различных секциях. Собравшиеся спрашивали и о проблемах с записью к узким специалистам, а также о возможности увеличения штаба медиков.

«Все озвученные просьбы мы взяли „на карандаш“, записали контакты тех, кому нужна адресная поддержка. Сделаем все возможное, чтобы помочь этим семьям», — отметила главный врач Истринской клинической больницы Анна Зайцева.

Подобные встречи помогают оперативно реагировать на просьбы и вопросы родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел новую выплату для семей с детьми с ограниченными возможностями в Подмосковье.

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