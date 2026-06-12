Соцработники из Богородского округа приняли участие в донорской акции

«Сдай кровь и стань волонтером Подмосковья» — под таким девизом прошло 11 июня мероприятие для сотрудников управления по социальным вопросам из Богородского округа. Вместе с коллегами добровольцы приняли участие в донорском марафоне, который состоялся в городе Балашихе.

В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, в Московской области стартовала масштабная одноименная акция.

Для многих этот день стал не просто выполнением гражданского долга, а по-настоящему значимым личным поступком. Сам процесс донорства строго регламентирован и выстроен так, чтобы обеспечить максимальную безопасность как для доноров, так и для реципиентов. Все начинается с подробного анкетирования: человек отвечает на вопросы о своем состоянии здоровья, образе жизни, перенесенных заболеваниях и возможных факторах риска.

Сотрудники управления по социальным вопросам подошли к участию в марафоне с особой ответственностью. Для них, чья повседневная работа напрямую связана с поддержкой людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, донорство стало естественным продолжением профессиональной миссии — помогать тем, кому это необходимо.