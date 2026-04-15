Соцработники Богородского округа помогли приюту для животных

14 апреля, в рамках проведения Декады милосердия, приуроченной к празднованию светлого Христова Воскресенья, сотрудники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Богородский» провели благотворительную акцию «Твоему четвероногому другу». Участники мероприятия посетили «Ногинский муниципальный приют для животных».

Напомним, это — единственный муниципальный приют в Московской области, где содержится более 500 собак.

Специалисты центра не только пообщались с хвостатыми подопечными, но и передали самое необходимое — корм для питомцев. Сотрудники приюта поблагодарили волонтеров за доброту, отзывчивость и бесценную помощь, оказанную подопечным приюта.

«Такая, казалось бы, простая помощь имеет огромное значение для тех, кто ждет своего человека. Пусть этот пример станет напоминанием о том, что милосердие не знает границ и распространяется на всех, кто нуждается в нашей любви, даже на братьев наших меньших», — подчеркнули волонтеры.